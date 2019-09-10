Тюмень, , 10:10 — REGNUM В Тюменской области перед судом предстанет частный детектив, которого обвиняют в незаконном сборе информации о гражданах. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Следствием установлено, что в ноябре 2018 года к 42-летнему частному детективу обратился владелец салона красоты, подозревавший бывших сотрудников в продаже клиентской базы. Детектив незаконным путём получил информацию о частной жизни одной из бывших работниц салона и членов её семьи. Он передал заказчику сведения об их паспортах, номерах мобильных телефонов и движении денег по банковским счетам. За это он получил 120 тыс. рублей.

По факту частный детектив обвиняется по ч. 1 ст. 137 УК РФ («Нарушение неприкосновенности частной жизни») и ч. 1 ст. 203 УК РФ («Превышение полномочий частным детективом»).

Отмечается, что в целях обеспечения исковых требований потерпевшей, судом наложен арест на автомобиль детектива.

Уголовное дело направлено в мировой суд для рассмотрения по существу.

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