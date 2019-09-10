Ташкент, , 10:07 — REGNUM Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ, регламентирующий совершенствовании системы санитарно-эпидемиологической службы, сообщает Газета.уз. Ранее данная система входила в Главное управление санэпиднадзора Минздрава республики.

«Из-за концентрация в рамках одного государственного органа функций по управлению государственным санитарно-эпидемиологическим благополучием населения с одновременным осуществлением разрешительных и надзорных функций в этой сфере было неэффективным», говорится в указе.

Согласно документу, на базе организаций службы санитарно — эпидемиологического надзора Министерства здравоохранения и их территориальных подразделений создаются Государственная инспекция санитарно-эпидемиологического надзора при правительстве с территориальными подразделениями и агентство санитарно-эпидемиологического благополучия при министерстве здравоохранения.

Главное управление санэпиднадзора Минздрава упраздняется, его штатная численность передается новому агентству. На базе лабораторной службы реорганизуемого Республиканского центра госсанэпиднадзора создается Лабораторный комплекс при агентстве.

Основные задачи государственной инспекции определены координация и взаимодействие с органами государственного и хозяйственного управления в области санэпиднадзора, проведение проверок по соблюдению юридическими и физическими лицами санитарных правил, норм и гигиенических нормативов (СанПиН) и применение мер административного взыскания за нарушение законодательства в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия.

Также инспекция будет осуществлять надзор за деятельностью объектов, осуществляющих деятельность по производству, транспортировке, хранению и реализации пищевого сырья и продуктов питания, а также соблюдением требований стандартов, с применением международных надлежащих практик.

Инспекция будет внедрять систему национального мониторинга и надзора за болезнями пищевого происхождения в целях обеспечения раннего выявления, оценки и устранения рисков.

Основными задачами агентства определены проведение единой государственной политики, разработка и реализация государственных и других программ в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, разработка и внедрение санитарных правил, норм и гигиенических нормативов (СанПиН) с учетом их актуального совершенствования и гармонизации в соответствии с международными стандартами и нормами.

В его полномочия входит реализация противоэпидемических и санитарно-гигиенических мероприятий, направленных на предупреждение возникновения и распространения неинфекционных, инфекционных, паразитарных заболеваний, а также организация, координация и контроль проведения профилактических дезинфекционных, дезинсекционных, дератизационных мероприятий, направленных на предупреждение возникновения и распространения инфекционных и паразитарных заболеваний и другое.

Начальник госинспекции одновременно является главным государственным санитарным инспектором Узбекистана, а директор агентства — главным государственным санитарным врачом Узбекистана. Они назначаются на должность и освобождается от нее президентом по представлению премьер-министра Узбекистана.