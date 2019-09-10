Тегеран, , 11:32 — REGNUM Мэр приграничного города Каср-э Ширин Морад Али Татар объявил о том, что граница недалеко от Каср-э Ширин была открыта для паломников в преддверии Ашуры. Об этом сообщило иранское информационное агентство Mehr.

По словам чиновника, около 900 000 паломников отправились в Иран, чтобы посетить шиитские святые места, в то время как 3000 иракских паломников это делают это ежедневно. Морад Али Татар отметил, что для удобств паломникам в городе представлен трёхзвездочный отель на 1200 мест, который будет рад принять всех желающих.

Ашура — особо почитаемый мусульманами-шиитами 10-й день месяца Мухаррам. В этот день происходит поминание святых, включая траурные церемонии в их честь.