Тегеран, , 13:26 — REGNUM Заместитель министра здравоохранения Ирана Ирадж Харичи заявил, что Иран вскоре станет центром пластической хирургии на Ближнем востоке, предоставляющим различные виды косметического и хирургического лечения гражданам соседних стран.

По словам чиновника, среди профильных областей пластической хирургии Иран особенно славится ринопластикой, операциями по подтяжке лица, имплантации подбородка и пересадке волос. Он отметил, что Иран занимает первые позиции в мире по числу выполненных пластических операций.

Начальник управления медицинского туризма министерства образования ИРИ Саид Хашемзаде также сообщил, что в 2018 году количество туристов, выезжающих на лечение в Иран выросло на 1,5% по сравнению с 2017 годом, а в 2019 данный показатель должен удвоиться. Так, в прошлом году он составлял 600 000 тыс. человек.