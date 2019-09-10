Нью-Дели, , 13:27 — REGNUM Министр дорожного транспорта Индии Нитин Гадкари заявил, что индийское руководство занимается вырубкой лесов для строительства инфраструктуры лишь в крайних случаях. Об этом 9 сентября сообщило индийское новостное издание NDTV Khabar.

Нитин Гадкари, отвечая на вопросы журналистов, подчеркнул, что правительство во главе с премьер-министром Нарендрой Моди никогда не вырубало деревья без веских причин. По словам министра дорожного транспорта, человек имеет право вырубать леса и рощи лишь в том случае, если деревья стоят на пути завершения инфраструктурных проектов, а значит, на пути развития и прогресса. Нитин Гадкари добавил: «За каждое вырубленное дерево мы обязаны посадить десять новых».

Заявление индийского политика стало комментарием на общественные протесты по поводу вырубки 2 600 деревьев в лесной зоне в окрестностях Мумбаи, штат Махараштра, ради строительства депо для поездов метро. Против указанного шага выступили общественные деятели региона, а также звезды местной киноиндустрии. Нитин Гадкари заявил, что федеральное правительство выделило Махараштре более 120 млрд рупий (примерно 1,67 млрд долларов) на посадку новых деревьев и сохранение лесов региона.