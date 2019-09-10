Токио, , 10:06 — REGNUM Разработчики из Capcom анонсировали свой новый кооперативный шутер Project Resistance. События игры будут происходить во вселенной серии Resident Evil, сообщалось 9 сентября в ролике на официальном YouTube-канале франшизы.

В Project Resistance команда из четырёх игроков будет сражаться с ордами заражённых, пытаясь выжить. В трейлере им также противостоит Тиран — один из главных боссов игр серии Resident Evil.

Напомним, Resident Evil — это серия японских видеоигр в жанре survival-horror (выживание в атмосфере фильмов ужасов). В играх франшизы главные герои пытаются дать отпор таинственной корпорации Umbrella, которая занимается созданием опасного вируса.

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