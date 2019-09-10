Хабаровск, , 10:04 — REGNUM 14 тыс. детей смогли пойти в школу, имея необходимую одежду и канцелярские принадлежности, благодаря помощи неравнодушных людей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Благодаря акции «Помоги собраться в школу» в регионе собрали 20,3 млн рублей пожертвований. В правительстве Хабаровского края приняли решение о единовременной помощи семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации, для помощи по сбору детей в школу. Выплата составит 1200 рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, Хабаровский край стал одним из лидеров по дороговизне «набора первоклассника» в России. Собрать в школу мальчика в регионе стоит 22 957 рублей, девочку — 30 508 рублей. Многие небогатые семьи вынуждены покупать школьную форму и принадлежности в кредит. Ещё недавно в Хабаровском крае не было мер поддержки для сбора детей в школу, но после публикаций в СМИ власти приняли такое решение.