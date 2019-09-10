Нью-Дели, , 12:20 — REGNUM Премьер-министр Индии Нарендра Моди сохранил третье место в рейтинге наиболее популярных политиков мира в Twitter. Об этом 9 сентября сообщило индийское новостное издание «Адж так».

С июля 2018 года число подписчиков Нарендры Моди в Twitter увеличилось с 43,4 млн до 50 млн человек. Бóльшими показателями могут похвастаться лишь действующий президент США Дональд Трамп (64 млн) и бывший хозяин Белого дома Барак Обама, на страничку которого подписано более 108 млн пользователей Twitter. Отметим, что премьер-министр Нарендра Моди достаточно активен в сети Facebook (44,8 млн подписчиков), а также является самым популярным мировым лидером в Instagram (более 25 млн подписчиков).

Напомним, что под руководством Нарендры Моди правящая «Бхаратия джаната парти» (БДП) смогла одержать ошеломительную победу на парламентских выборах 2019 года. По результатам голосования БДП набрала 303 из 543 мест в нижней палате парламента Индии.