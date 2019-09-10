Воронеж, , 09:57 — REGNUM Полноценная велоструктура в Воронеже будет создана постепенно, велодорожки предусмотрены, в частности, проектом новой дороги между Тимирязева и Шишкова, а также проектом реконструкции проспекта Революции. Об этом заявил 9 сентября мэра Воронежа Вадим Кстенин.

«Мы слышим активистов велодвижения. Я разделяю мнение о необходимости создания в городе полноценной велоинфраструктуры, но одномоментно это сделать невозможно — проблемы необходимо решать по степени приоритетности. На первом этапе нам было необходимо решить вопрос с дорогами», — цитирует главу города пресс-служба мэрии.

Следующим этапом, отметил мэр, станет реформа общественного транспорта, а также приведение в порядок существующих и строительство новых тротуаров, создание города, удобного, прежде всего, для пешеходов. Вместе с тем, считает мэр, город должен начать решать и вопросы, связанные с велоинфраструктурой, поскольку число велосипедистов в городе растет.

«По нашему заданию разработчики Комплексной схемы организации дорожного движения уже прорабатывают для города сеть веломаршрутов, есть и задача закольцевать велодорожку, которая идет по набережной. Кроме того, муниципалитет уже запланировал ряд мероприятий: велодорожка заложена в проекте важнейшей связи улиц Шишкова-Тимирязева, она есть в концепции реконструкции проспекта Революции, но в будущем мы должны будем уделить развитию велоинфраструктуры еще большее внимание», — отметил Кстенин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти Воронежа объявили о проведении «Велоночи» 28 сентября — маршрут пройдёт по центру города, но, как уверены в мэрии, не создаст неудобств для пешеходов и автомобилистов.

Читайте также: Воронежцы создали петицию против дороги между Шишкова и Тимирязева

Читайте ранее в этом сюжете: В Воронеже назвали дату проведения «Велоночи-2019»