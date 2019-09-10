Воронеж, 10 сентября 2019, 09:57 — REGNUM Полноценная велоструктура в Воронеже будет создана постепенно, велодорожки предусмотрены, в частности, проектом новой дороги между Тимирязева и Шишкова, а также проектом реконструкции проспекта Революции. Об этом заявил 9 сентября мэра Воронежа Вадим Кстенин.
Следующим этапом, отметил мэр, станет реформа общественного транспорта, а также приведение в порядок существующих и строительство новых тротуаров, создание города, удобного, прежде всего, для пешеходов. Вместе с тем, считает мэр, город должен начать решать и вопросы, связанные с велоинфраструктурой, поскольку число велосипедистов в городе растет.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти Воронежа объявили о проведении «Велоночи» 28 сентября — маршрут пройдёт по центру города, но, как уверены в мэрии, не создаст неудобств для пешеходов и автомобилистов.
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