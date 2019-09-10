Кабул, , 11:46 — REGNUM 9 сентября жители уезда Сайдабад провинции Вардак (столица провинции — г. Майданшахр) заявили, что на территории этого региона в результате авиационного удара погибло по меньшей мере семь мирных жителей.

По сообщению афганского новостного издания Tolo News, это заявление было сделано на фоне участившейся критики в адрес центрального правительства Исламской Республики Афганистан в связи с увеличившимся числом жертв среди мирного населения.

Жители уезда Сайдабад провинции Вардак заявили, что погибшие возвращались с похоронной церемонии, когда в их машину попал один из авиационных снарядов.

Некоторые из разгневанных жителей организовали протест и потребовали от центрального правительства провести тщательное расследование этого инцидента.

Ранее Министерство обороны Афганистана заявило, что на территории провинции Вардак в результате авиационного удара было уничтожено девять боевиков движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).