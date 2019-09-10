Исламабад, , 12:55 — REGNUM За последнее время в столице пакистанской провинции Синд Карачи от лихорадки денге скончалось семь человек.

Об этом сообщает пакистанское информационное агентство Jang со ссылкой на департамент здравоохранения провинции Синд. Как отмечает информагентство, число зараженных наводит на мысль, что ситуация с лихорадкой денге в провинции и многомиллионном Карачи «вышла из-под контроля».

В общей сложности, с начала 2019 года в провинции Синд и Карачи лихорадкой заболели 1549 человек. Правительство провинции советует местному населению избавляться от открытых водоемов и цистерн с водой, в которых могут размножаться комары — переносчики лихорадки.