Воронеж, , 09:44 — REGNUM Воронежская «Велоночь» состоится 28 сентября, об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации города по итогам межведомственного совещания.

Как сообщается, участники будут собираться с 19:00 до 22:00 на площадке у дворца спорта «Юбилейный». Маршрут движения колонны рассчитан примерно на час, он пройдёт от дворца спорта «Юбилейный», по улицам Карла Маркса, Революции 1905 года, Среднемосковской, Московскому проспекту, улицам 45-й Стрелковой дивизии, Транспортной, проспекту Революции, улицам Пушкинской, Среднемосковской, Кольцовской, Карла Маркса, после чего колонна вернётся к месту старта.

«Велоночь» — важное для Воронежа мероприятие, велосипедистов в городе становится все больше. Поэтому я поддерживаю возвращение «Велоночи» на центральные улицы, но важно, чтобы она прошла безопасно, а неудобства для других горожан были сведены к минимуму», — прокомментировал мэр Воронежа Вадим Кстенин.

Как напоминает ИА REGNUM, первая «Велоночь» в Воронеже состоялась в сентябре 2011 года — тогда в ней приняли участие 250 человек, а уже в 2015 году число участников выросло до девяти тысяч. В последующие годы маршрут велопарада был сокращён из-за требований к безопасности, в прошлом году его ограничили Петровской набережной и Адмиралтейской площадью.

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