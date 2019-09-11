Исламабад, , 07:46 — REGNUM Государственные больницы и медицинские центры в пакистанской провинции Синд испытывают острую нехватку препаратов и медицинских материалов на фоне катастрофической ситуации с гигиеной и инфраструктурой в провинции.

Об этом сообщает пакистанское информационное агентство Dawn. Как отмечает агентство, ведущие больницы провинции, в том числе расположенные в многомиллионном Карачи, сообщили о том, что не могут принимать пациентов. Из-за срыва процесса закупок больницам не хватает даже самых необходимых материалов: антибиотиков, вакцин, шприцов, игл. Ситуация усугубляется и тем, что больницы получили распоряжение проявлять особую бдительность в запретный месяц Мухаррам, священный для мусульман.

Как отмечают представители департамента здравоохранения Синда, новый и «более прозрачный» процесс закупок, введенный правительством, позволит решить проблему с нехваткой медикаментов в государственных клиниках только через три-четыре месяца.