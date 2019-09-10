Нью-Дели, , 16:26 — REGNUM Индийская организация космических исследований (ISRO) заявила о том, что сохраняется надежда на восстановление связи с лунным модулем «Викрам» в рамках миссии «Чандраян — 2». Об этом сообщает индийское новостное агентство «Джагран».

Представители ИСРО заявляют, что при жесткой посадке на поверхность Луны модуль на разбился и все ещё может функционировать, однако необходимо найти решения для восстановления связи. Над этим в данный момент ведётся интенсивная работа.

Ранее Индийская организация космических исследований потеряла связь с модулем «Викрам» при попытке осуществить его мягкую посадку на Луну. Впоследствии глава ISRO Кайласадиву Сиван заявил, что «Викрам» находится на поверхности Луны. Индийские ученые будут пытаться установить связь с лунным модулем на протяжении следующих 14 дней. Напомним, что в случае успеха миссии Индия стала бы четвертой державой после СССР, США и Китая, которой удалось осуществить мягкую посадку космического аппарата на Луну.