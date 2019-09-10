Дакка, , 12:04 — REGNUM 8 сентября стало известно об отчислении студентки Международного Университета в Кокс-Базаре, расположенного в Бангладеш. По заявлениям официальным лиц, такой шаг был предпринят ввиду того, что студентка Актер Хуши скрыла то, что она является беженкой-рохинджа. Об этом сообщает индийское новостное агентство «Джагран».

Ректор университета Абул Хашим заявил, что по законам Бангладеш беженцы не имеют право получать высшее образование в Бангладеш. Кроме граждан Бангладеш в университете имеют право получать образование и иностранные студенты, но для этого предусмотрена специальная процедура, утверждает ректор. Статус беженца же не даёт права на получение высшего образования.

Рохинджа являются этноконфессиональным меньшинством в Мьянме, где они якобы преследуются со стороны буддийского большинства населения. Рохинджа были вынуждены бежать в соседние страны — к примеру, на юго-востоке Бангладеш находится примерно 750 тысяч беженцев-рохинджа, правительство Бангладеш уже продолжительное время не может найти пути решения миграционного кризиса.