Нью-Дели, , 12:46 — REGNUM Эксперты индийской организации космических исследований в беседе с журналистами сообщили, что на данный момент выйти на связь с луноходом «Викрам» не удалось, так как, вероятно, он не подлежит восстановлению. В качестве основной причины повреждения космического летательного аппарата называют столкновение с лунной поверхностью в результате жесткой посадки.

По сообщению индийского новостного агентства «Хинду», эксперты космического ведомства Индии исключили возможность неисправности корабля-матки «Чандраян-2». Основной проблемой на данном этапе является невозможность восстановления системы навигации «Викрама».

Напомним, что 8 сентября индийская организация космических исследований получила фотографии космического летательного аппарата, сделанные на орбитальную фотокамеру высокого разрешения, которой оснащен корабль-матка. Кроме того, эксперты ведомства отмечают, что чем больше времени займет установка связи с луноходом «Викрам», тем труднее будет ввести его в оперативное состояние.