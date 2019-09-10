Сеул, , 09:31 — REGNUM В Южной Корее зафиксировали «вспышки» численности медуз Номура. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей национального института National Institute of Fisheries Science.

По их словам, уровень обнаружения медуз данного вида в прибрежных водах страны увеличился с за один месяц увеличился с 35,11% до 41,24%.

Как отмечают специалисты, самое большое нашествие медуз Номура в Южную Корею было зафиксировано в 2016 году. Эксперты опасаются, что уровень обнаружения может приблизиться к показателю пятилетней давности.

В настоящее время в городах Чеджу, Пусан, Ульсан, а также провинциях Чолла-Намдо, Кёнсан-Намдо, Кёнсан-Пукто действуют предупреждения о большом скоплении медуз в прибрежных водах.

Медуза Номура — вид ядовитых медуз, укус которой может привести к летальному исходу. В длину медузы данного вида могут достигать 135 метров.