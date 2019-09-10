Осло, , 12:24 — REGNUM Норвежское судно «Ocean Viking» 8 сентября спасло 50 мигрантов, которые находились в надувной шлюпке в 25 километрах от берегов Ливии. Из 50 взятых на борт 12 оказались несовершеннолетними; среди мигрантов также была беременная женщина. Все спасенные являются выходцами из африканских стран южнее Сахары. Спасательная операция произошла через 14 часов после того, как ливийские, итальянские и мальтийские власти получили сигнал о бедствии, их которого стало известно, что у лодки вышел из строя моторный двигатель — об этом пишет датская газета «Jyllands-Posten» («Юлландс-Постен»).

Поскольку лодка с мигрантами была обнаружена в том районе Средиземного моря, за ведение спасательных операций в котором несет ответственность Ливия, всех спасенных, согласно нормам международного морского права, нужно доставить обратно в Ливию. Многие организации, однако, критикуют те условия, в которых вынуждены пребывать беженцы в ливийских лагерях. Так, датские «Врачи без границ» считают, что ни одна из североафриканских стран не может рассматриваться в качестве безопасного места для мигрантов.

В последние годы власти европейских средиземноморских государств и различные гуманитарные организации зачастую вступают в конфликт на почве расхождения во мнениях относительно дальнейшей судьбы мигрантов. Чаще всего, вновь прибывшим отказывали в праве сойти на берег и отправляли обратно.