Могадишо, , 11:28 — REGNUM Старейшины сомалийского клана, управляющего регионом Хиран на западе Сомали, отказали федеральному правительству страны в его требовании разместить в городе Беледвейне правительственные войска. По словам представителей старейшин, им не нужны солдаты, которые плохо экипированы военной формой, оружием и транспортными средствами, поскольку они не смогут должным образом обеспечить безопасность в регионе, но станут «обузой» для бюджета Хирана. Об этом сообщил эфиопский новостной ресурс Caasimada.

Согласно сообщениям местных чиновников, в Беледвейне прибыло 15 военных грузовиков из штата Гальмудуг, которые привезли в регион солдат федеральных вооруженных сил с целью обеспечения безопасности в нестабильном регионе Хиран.

По информации штаба войск Сомали, в регион было направлено ровно 400 военнослужащих, которые только завершили военную подготовку, и будут действовать не только в Гальмудуге, но и в Хиране. Армейские командиры Сомали ведут переговоры со старейшинами, но пока никаких положительных результатов достигнуто не было.