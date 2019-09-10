Подгорица, , 11:51 — REGNUM Черногорский митрополит Амфилохий Радович отреагировал на сделанные президентом Александром Вучичем заявления о том, что Сербию ждет трудная зима, как во внешней, так и во внутренней политике, «особенно после того, как албанцы сформируют правительство. Они потребуют, чтобы мы признали Косово, но такого компромисса, при котором Сербия ничего не получит, не будет, им придется уважить меня».

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, митрополит Амфилохий заявил, что власти в Белграде «предадут Косово, если отдадут им что-то».

В заявлениях Вучича о том, что признания Косово не будет, если не будет найдено компромиссное решение, устраивающее Сербию, в церкви рассмотрели намерение так или иначе признать независимость Косово и отдать его албанцам.