Скопье, , 11:49 — REGNUM 9 сентября были опубликованы новые статистические данные о размерах средней заработной платы на Балканах.

Как сообщает албанское новостное агентство «Telegrafi», наименьший размер заработной платы в регионе в Северной Македонии, Албании и Сербии, самый высокий — в Хорватии и Словении.

Средняя заработная плата в Словении составляет 1108 евро (80 245 рублей) — это единственная страна региона, где размер средней заработной платы превышает тысячу евро. В Хорватии почти на четверть меньше — 873,9 евро (примерно 63 290 рублей). Обе страны входят в ЕС.

После Хорватии и Словении следует Черногория с 511 евро по данным на июнь 2019.

Размер средней заработной платы в Северной Македонии составляет 409,8 евро (примерно 29 679 рублей), в Албании — 423 евро (примерно 30 600 рублей), в Сербии — 454,7 (около 33 000 рублей), в Боснии и Герцеговине, как ни удивительно, выше — 469 евро — это столько же, сколько в России в 2018 году (около 34 000 рублей по текущему курсу).