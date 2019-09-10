Скопье, , 11:20 — REGNUM 8 сентября исполнилось 28 лет с провозглашения независимости Северной Македонии. Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, в этот день албанцы страны заявили о недовольстве своим конституционно-правовым статусом.

Так, профессор юридических наук албанец Мерсим Максути заявил о том, что несмотря на существенное улучшение ситуации в этой сфере, присутствие албанцев в органах власти ещё не пропорционально их доле в населении страны, что является нарушением условий Охридского соглашения.

«С другой стороны, естественные права албанцев превосходят те, что закреплены в Охридском соглашении и действующей Конституции, поскольку албанский народ является вторым автохтонным народом и составляет большую долю в населении страны, а потому обязательно должен являться мощным образующим элементом в строительстве и управлении этим государством. Поэтому, если рассматривать с этой стороны, многое ещё только предстоит сделать для продвижения в этом направлении», — заявил профессор Максути.