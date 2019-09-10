Нур-Султан, , 09:12 — REGNUM Инспекция труда и аким Мангистауской области Казахстана работают над решением трудового сбора на ТОО «М-Техсервис», работники которого устроили забастовку. Об этом 10 сентября заявил министр труда и социальной защиты республики Биржан Нурымбетов, сообщает агентство «Казинформ».

По его словам, работники потребовали повышения заработной платы на 65%. Руководство компании согласилось с условием работников, однако соответствующий протокол так и не был подписан.

Нурымбетов напомнил, что за шесть лет в Казахстане произошло 65 забастовок, 90% из которых прошли в Мангистауской области.

Напомним, 6 сентября на одном из нефтяных месторождений в Мангистауской области Казахстана работники ТОО «М-Техсервис» не вышли на работу. Они потребовали от руководства компании повышения заработных плат.

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