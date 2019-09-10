Москва, , 09:11 — REGNUM В московских аэропортах задержали и отменили 34 рейса, сообщает онлайн-сервис «Яндекс.Расписания».

По данным на 9:00, во «Внуково» шесть рейсов задержано, один отменён, в «Домодедово» 11 задержано, восемь отменено, в «Шереметьево» задержано восемь рейсов. Информация для онлайн-табло сервиса предоставлена аэропортами.

Как сообщало ИА REGNUM, рейс самолета из Красноярска в Москву авиакомпании «Победа» был задержан из-за обнаруженной в нём неисправности.

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