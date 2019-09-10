Пермь, , 09:10 — REGNUM В Перми 14 сентября на эспланаде под руководством шеф-повара приготовят 100 литров борща и устроят дегустацию блюда, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии.

Акция пройдет в рамках ярмарки «Большая пермская дегустация», которая запланирована на 13−14 сентября на территории эспланады. На ярмарке предложат продукцию местных товаропроизводителей.

Для взрослых и детей предусмотрены мастер-классы по приготовлению разных блюд, в том числе и необычных, например, разноцветных блинчиков или яиц, вареных без воды с сыром и зеленью.

На эко-лекториях специалисты расскажут о здоровом питании, детоксе и об особенностях детского сбалансированного питания.