Талдом, Московская область, , 13:13 — REGNUM В Минэкологии Московской области обратились к жителям региона с просьбой ограничить посещения мест гнездования журавлей. Птицы готовят птенцов к сезонной миграции и поэтому крайне пугливы, сообщает 10 сентября пресс-служба ведомства.

Как заявили в областном министерстве, недавно скопление из более чем 500 птиц обнаружили в Апсаревском урочище Талдомского округа. По словам орнитологов, в данный период взрослые журавли готовят молодых птенцов к первой сезонной миграции, поэтому очень пугливы и подвержены стрессу. Посещение мест гнездования и кормежки птиц сейчас следует ограничить.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в Московской области планируют увеличить площадь особо охраняемых природных территорий за счет изменения статуса земель. На данный момент совокупная площадь ООПТ региона составляет 4,5% от общей площади области. В будущем статус природных территорий получат 17% подмосковных земель.

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