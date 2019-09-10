Новосибирск, , 09:03 — REGNUM Готовность новосибирских ТЭЦ к началу отопительного сезонасоставляет 95%, сообщили ИА REGNUM в Сибирской генерирующей компании.

В СГК подчеркнули, что в ближайшее время будут закончены основные ремонтные работы. Станции проводят дополнительное подключение теплофикационного оборудования.

Отметим, что ранее в СГК сообщали, что на ремонт и замену всех теплоснабжающих коммуникаций Новосибирска в 2019 году направлен 721 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее прокурорская проверка показала, что в Баганском районе Новосибирской области шесть предприятий ЖКХ не имеют необходимого (не менее 70%) от потребности на отопительный сезон запаса твёрдого топлива, а три котельные — без резервных источников электроснабжения. Руководителям ресурсоснабжающих организаций были внесены представления об устранении нарушений закона.

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