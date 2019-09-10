Уфа, , 09:01 — REGNUM Всероссийская акция «День трезвости» пройдет 11 сентября в Уфе. Об этом 10 сентября сообщает пресс-служба администрации города.

В рамках мероприятия запланировано проведение лекций, семинаров, встреч с жителями города, при участии общественных, правоохранительных и религиозных организаций.

11 сентября в 17:00 часов в парке культуры и отдыха имени М. Гафури начнется танцевально-развлекательная программа «Молодость души». А 12 сентября с 18.30 до 20.00 часов в этом парке пройдет детский праздник «Зорге-фитнесс».

Познавательно-развлекательная программа «Зажигайка» пройдет 12 сентября с 16:00 до 17:00 часов в парке культуры и отдыха «Кашкадан» .

По словам организаторов мероприятия, в амбулаторно-поликлинических подразделениях республиканского наркологического диспансера №1 пройдет «день открытых дверей», на котором жителей города бесплатно и анонимно проконсультируют наркологи и медицинские психологи, а также дадут им рекомендации по здоровому образу жизни.