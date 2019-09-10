Москва, , 08:56 — REGNUM В Новой Москве в поселке Коммунарка возведут школу-гигант с мультимедийным комплексом. Прилегающую территорию превратят в зону отдыха, сообщили в Стройкомплексе.

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Школу на 1100 мест построят в поселении Сосенское. В ней будут обучаться дети в 44 классах. Кабинеты оборудуют по последнему слову техники.

В школе появится мультимедийный комплекс. На сворачиваемом киноэ

кране площадью около 35 метров будут показывать учебные и художественные фильмы.

Как сообщало ИА REGNUM, в московском районе Некрасовка открыта самая большая в России школа, рассчитанная на 2000 учеников. Открыл новую школу мэр Москвы Сергей Собянин.

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