Пермь, , 08:41 — REGNUM В Пермском крае ежегодно 12 тыс. человек пользуются социальным такси. Такая статистика свидетельствует о востребованности услуги, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевой администрации.

Служба «Социальное такси» действует в регионе уже три года. Она предназначена для маломобильных граждан — инвалидов I и II группы со второй или третьей степенью ограничения к передвижению и пожилых людей, чей возраст старше 70 лет.

Оплата услуг социального такси рассчитывается по льготному тарифу: пассажир оплачивает 30% стоимости проезда, при поездках между городами Пермского края — 50%. Выпадающие доходы предприятию компенсируют за счет краевого бюджета по госпрограмме «Социальная поддержка жителей Пермского края». С 2016 года из казны выделено около 7 млн рублей.

С начала 2019 года услугами льготного такси воспользовались 3685 человек, в том числе 598 детей. Основные пути маршрутов для таких пассажиров — это больницы, школы аэропорт, вокзалы, соцслужбы и пенсионный фонд.