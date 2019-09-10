Ярославль, , 08:37 — REGNUM В Ярославле в центре города власти могут отдать стадион школы бокса по адресу Советская, 10 а московскому инвестору «для реализации инвестиционного проекта». Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Стадион школы бокса в Ярославле

Инвестор — московская компания «Игровой континент» обратилась в комиссию по землепользованию и застройке города Ярославля с просьбой изменить зонирование территории из территориальной зоны образовательных организаций для детей в общественно-деловую. Также это предложение было озвучено в ходе публичных слушаний, прошедших 29 августа в администрации Кировского и Ленинского районов Ярославля. Изменение зоны нужно для того, чтобы передать земельный участок инвестору в аренду без торгов. Это означает только одно — на месте стадиона для детей хотят построить новое здание.

Участок, на котором расположен стадион, находится в муниципальной собственности. Застройщик ссылается на договоренности с региональными властями.

«ООО «Игровой континент» подал заявление в департамент строительства Ярославской области об участии в инвестиционном проекте в рамках реализации закона Ярославской области от 12 апреля 2017 № 9-з «Об отдельных вопросах поддержки граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов на территории Ярославской области и чьи права нарушены» путем предоставления бесплатно в собственность пострадавших граждан жилых помещений, принадлежавших инвестору на праве собственности», — говорится в документах, поступивших в комиссию по землепользованию и застройке города Ярославля.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, взамен застройщик обещает передать обманутым дольщикам 16 квартир. В случае, если комиссия одобрит изменение назначения земельного участка, постановление об этом должен подписать мэр города Владимир Волков.

Насколько уместно решать вопросы обманутых дольщиков за счет юных спортсменов, а также застраивать исторический центр города, входящий в зону объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО — вопрос открытый. Заседание комиссии состоится 10 сентября.

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