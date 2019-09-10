Тюмень, , 08:33 — REGNUM Анкетный опрос педагогов школ, проведённый социологами Тюменского государственного университета, показал, что наиболее эффективным методом оценки знаний учителя считают контрольную работу. Об этом 10 сентября сообщает пресс-служба вуза.

«Определяя методы оценки, соответствующие критерию «эффективно проверяют знания», педагоги всех уровней образования проявили единодушие: более 90% отметили контрольную работу, более 80% — письменный и устный экзамен», — говорится в сообщении.

Также в ходе работы исследователи выяснили, что для проверки компетенций лучшими способами педагоги считают контрольные работы и устный экзамен, а для поиска информации — рефераты. Творчество школьников лучше всего стимулируют проекты, рефераты и эссе, а интерес к различным областям знаний — методические ресурсы, заложенные в игровых имитационных ситуациях, проектах, мозговом штурме.

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