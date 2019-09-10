Пермь, , 08:28 — REGNUM В Перми гособвинение запросило условный срок для бывшего охранника школы № 127, где в январе 2018 года двое вооруженных подростков напали на учеников начального звена и их педагога. Представитель прокуратуры предложил три года лишения свободы с испытательным сроком два года, сообщает издание «Коммерсантъ».

Напомним, 15 января 2018 года двое подростков (старшеклассник и бывший ученик) ворвались в школу и во время урока утроили резню в кабинете, где занимались ученики четвертого класса. В октябре 2018 года одному юноше вынесли приговор — девять лет и восемь месяцев колонии. Второго подростка признали невменяемым и судили после курса принудительного лечения. В апреле 2019 года второго фигуранта приговорили к семи годам лишения свободы. Кроме того, судом удовлетворены иски к двум подросткам о компенсации морального вредила в общей сложности на 13 млн рублей.

В настоящее время идет суд над экс-охранником школы. Ей инкриминируют оказание услуг, не соответствующих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью. По версии следствия, сотрудница ЧОП нарушила инструкцию, пропустив в здание школы подростка, не имевшего пропуск. Женщина своей вины не признает.

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