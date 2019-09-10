Киев, , 08:28 — REGNUM В Латвию из Киева вылетели на реабилитацию три участника гражданской войны на Украине, сообщили 9 сентября в пресс-службе Национальной гвардии Украины (НГУ).

«9 сентября из международного аэропорта «Борисполь» для прохождения медицинской реабилитации отправились трое представителей Национальной гвардии Украины — один действующий офицер и двое бойцов, которые проходили службу в НГУ в течение 2014−2015 годов. До конца текущего месяца своё здоровье гвардейцы будут восстанавливать в Латвийской Республике», — сказано в сообщении.

Отмечается, что во время войны украинские военные получили тяжёлые ранения, повлекшие ампутацию конечностей. Реабилитация будет проходить в Юрмале, в центре «Вайвари», который специализируется на восстановлении возможностей людей, лишившихся конечностей.

Боевики пройдут курс реабилитации, предусмотренный программой правительства Латвии, разработанной специально для участников карательной операции в Донбассе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Латвию на реабилитацию прибыли 14 членов украинских формирований. Всего с 2014 года Латвия помогла более полусотне украинских боевиков.

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