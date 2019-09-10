Киев, 10 сентября 2019, 08:28 — REGNUM В Латвию из Киева вылетели на реабилитацию три участника гражданской войны на Украине, сообщили 9 сентября в пресс-службе Национальной гвардии Украины (НГУ).
Отмечается, что во время войны украинские военные получили тяжёлые ранения, повлекшие ампутацию конечностей. Реабилитация будет проходить в Юрмале, в центре «Вайвари», который специализируется на восстановлении возможностей людей, лишившихся конечностей.
Боевики пройдут курс реабилитации, предусмотренный программой правительства Латвии, разработанной специально для участников карательной операции в Донбассе.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Латвию на реабилитацию прибыли 14 членов украинских формирований. Всего с 2014 года Латвия помогла более полусотне украинских боевиков.
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