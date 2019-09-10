Улан-Удэ, , 08:19 — REGNUM Руководители Бурятского государственного университета (БГУ) им. Доржи Банзарова будут обучать подчиненных и студентов видеть предпосылки возникновения опасности, сообщает 10 сентября пресс-служба вуза.

«Одна из первоочередных задач руководителей всех уровней заключается в том, чтобы научить своих подчиненных, включая студентов видеть предпосылки возникновения несчастных случаев, оценивать последствия халатности, ситуационные риски и избегать создание опасных ситуаций для жизни и здоровья», — говорится в сообщении.

Отмечается, что работа будет проводиться в рамках внедрения интегрированной системы управления безопасностью, а стратегической целью университета станет соблюдение безопасных условий труда и нулевой травматизм.

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