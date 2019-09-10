Якутск, , 08:19 — REGNUM Новая система питания появилась в школьных столовых Якутска, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Новая карточная система позволяет контролировать, что именно купил ребёнок в столовой, сколько заплатил и насколько питательным оказался продукт.

«Запущен проект Lk14.ru — каждый ученик получил специальную личную карту, которою пополняют родители, ребёнок ею расплачивается в школьной столовой. У каждого участника проекта: родителя, учителя есть свой личный кабинет, где можно в режиме онлайн видеть все передвижения по карте — что ел и сколько заплатил ребёнок, насколько полезна купленная еда», — пояснили в департаменте образования республики.

Специалисты добавили, что в школьных меню обязательно присутствуют блюда из жеребятины, якутская лепешка, морсы и компоты из местных ягод, выпечка.

Обед в среднем в школе стоит 157 рублей, завтрак — 85 рублей. Ученики начальной школы, как правило, питаются бесплатно.

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Как сообщало ИА REGNUM, в регионах страны разные системы питания школьников, соответственно, стоимость завтраков и обедов варьируется. Так, в школах Красноярска завтрак стоит 70, обед — 100.