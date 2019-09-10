Владивосток, , 08:17 — REGNUM 10 танков Т-80БВ прибыли в расположение соединения морской пехоты Тихоокеанского флота, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Бронированные машины составят ударный костяк 155-й бригады морской пехоты ТОФ: из них будет сформирована танковая рота, что серьёзно усилит боевые возможности тихоокеанцев на поле боя. Другая бригада морской пехоты ТОФ, 40-я, расположенная на Камчатке, подобные танки получила в прошлом году.

Масса танка составляет 48 тонн, он защищён комбинированной бронёй с элементами динамической и активной защиты, гарантирующей выживаемость экипажа и сохранение боеспособности танка на поле боя. Танк вооружён 125-мм пушкой, способной стрелять не только обычными, но и реактивными управляемыми снарядами, что позволяет ему бороться с бронетехникой противника на дальностях, дважды превышающих возможности основных танков НАТО и других вероятных противников. В экипаж танка входит три человека, а вместо заряжающего здесь установлен автомат заряжания пушки, что позволяет стрелять с высоким темпом.

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Как сообщало ИА REGNUM, военнослужащий 155-й бригады морской пехоты матрос контрактной службы Илья Дулеба во время отдыха на берегу бухты Стеклянной во Владивостоке, рискуя жизнью, спас утопающего мужчину, вытащил его на берег и оказал первую помощь.