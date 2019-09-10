Ульяновск, , 08:07 — REGNUM В Ульяновске врачи у 34-летней женщины при периодическом медосмотре нашли опухоль, которая по размерам соответствовала 16-недельному сроку беременности. Ей была проведена операция, в ходе которой удалось сохранить матку, сообщает минздрав региона.

В Центральной клинической медико-санитарной части имени В. А. Егорова у горожанки обнаружили 12-сантиметровую опухоль матки. Новообразование выявили при медицинском осмотре, при этом оно соответствовало сроку беременности после 16 недель. Первоначально рассматривалась возможность удаления матки, но после всех исследований было принято решение в рамках высокотехнологичной медицинской помощи провести операцию с использованием лапароскопического доступа, что позволило сохранить репродуктивный орган и провести операцию с минимальной кровопотерей в связи с анемией у пациентки.

В минздраве отмечают, что послеоперационный период протекал без осложнений. Через 1,5−2 года женщина может планировать беременность.

Отметим, высокотехнологичная медицинская помощь при доброкачественных образованиях яичников и матки с сохранением органа оказывается в медсанчасти с 2017 года. Операционное вмешательство включает в себя применение «сложных и уникальных, а также ресурсоемких методов лечения». В 2019 году проведено девять операций подобного рода.

Отметим, что ранее в соседней Чувашии в Республиканском клиническом онкологическом диспансере удалили злокачественную опухоль у мужчины. Новообразование превышало 20 кг, в результате пациент не мог самостоятельно передвигаться.

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