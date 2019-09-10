Ростов-на-Дону, , 08:02 — REGNUM 25 449 детей родились в Ростовской области с января по август 2019 года, такую информацию разместили на сайте Управления ЗАГС Ростовской области. Это на 1872 ребенка меньше, чем за аналогичный период 2018 года.

Смертей за 8 месяцев этого года в регионе зафиксировано 38 031 — это на 447 случаев меньше, чем в 2018-м.

Узаконили свои отношения 16 065 пар, при этом на август пришлось больше всего регистраций — 3486. Однако 2019 год проиграл прошлому по количеству свадеб: тогда за 8 месяцев заключили 17 112 браков.

Статистика разводов при этом имеет обратную тенденцию, если в том году в январе-августе распалось 11 533 семей, то в этом уже 11 721.

Одним из приоритетных национальных проектов на 2019−2014 года является проект «Демография. Его цель — увеличение продолжительности здоровой жизни до 67 лет, увеличение рождаемости, снижение смертности населения. Общий объем финансирования проекта составит более 3,5 триллионов рублей.