Кибондо , , 08:04 — REGNUM Власти Танзании запретили ведение бизнеса и любой торговой деятельности в крупнейшем лагере, где размещены беженцы из Бурунди. Об этом сообщает BBC Great Lakes со ссылкой на свои источники.

Жители лагеря Ньяругусу опасаются, что таким образом их пытаются вернуть в Бурунди, ведь у них пропал единственный источник дохода и нет доступа к сельскохозяйственным угодьям.

Большинство бежавших из страны поселились в лагерях на юго-западе Танзании. Только в лагере Няругусу проживает более 50 000 бурундийских беженцев.

Но в прошлом месяце министр внутренних дел Танзании заявил ВВС, что бурундийские беженцы будут репатриированы с 1 октября, хотят они того или нет. Представители организации «Amnesty International» заявили, что они обеспокоены тем, что у беженцев не спрашивают их согласия.

«Нам интересно, что плохого мы сделали Танзании [для них], чтобы так с нами обращаться», — сказал BBC житель лагеря Джексон Бутойи.

«Мы боимся и печалимся. Похоже, лагерь закрыт — сейчас мы в реальной опасности», — добавил он.