Москва, , 07:53 — REGNUM Китайским туристам станет проще получить информацию о событиях в Москве. Официальный аккаунт столицы появился в соцсетях КНР, сообщается на портале мэра столицы.

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Аккаунты Москвы созданы в китайских социальных сетях WeChat и Weibo. На страницах будут публиковаться практические советы для туристов из Китая.

Отмечается, что Москва — первый город в России, у которого появился официальный аккаунт в китайских соцсетях. Начало уже положено: пользователи узнали о праздновании Дня города в столице.

Как сообщало ИА REGNUM, аккаунты Москвы существуют уже несколько лет в зарубежных соцсетях — «Фейбуке», «Твиттере», «Инстаграме».

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