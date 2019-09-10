Москва, 10 сентября 2019, 07:53 — REGNUM Китайским туристам станет проще получить информацию о событиях в Москве. Официальный аккаунт столицы появился в соцсетях КНР, сообщается на портале мэра столицы.
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Аккаунты Москвы созданы в китайских социальных сетях WeChat и Weibo. На страницах будут публиковаться практические советы для туристов из Китая.
Отмечается, что Москва — первый город в России, у которого появился официальный аккаунт в китайских соцсетях. Начало уже положено: пользователи узнали о праздновании Дня города в столице.
Как сообщало ИА REGNUM, аккаунты Москвы существуют уже несколько лет в зарубежных соцсетях — «Фейбуке», «Твиттере», «Инстаграме».
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