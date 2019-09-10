Самара, , 07:47 — REGNUM Максимально разрешенную скорость увеличили на участке трассы М-5 Тольятти — Самара. Об этом 9 сентября сообщает пресс-служба правительства Самарской области.

На участке автодороги км 981+886 — км 1030+900, который расположен в границах Ставропольского, Волжского и Красноярского районов теперь можно двигаться со скоростью до 110 км/ч.

По словам чиновником это было сделано для того, чтобы увеличить пропускную способность участка федеральной дороги М-5 «Урал», который входит в маршрут международного транспортного коридора «Европа-Западный Китай», а также связывает крупные города Самарской области.

Увеличение разрешенной скорости на этом участке дороги стало возможным благодаря ремонтным работам, которые проводились два сезона подряд.

Напомним, что в текущем году, смонтировав защитные слои, привели в порядок 22 км трассы М-5. Ранее были приведены в порядко три транспортные развязки, расположенные на отрезке от Тольятти до подъезда к Самаре.