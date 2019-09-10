Москва, , 07:39 — REGNUM В Москве на площади перед Детским музыкальным театром имени Наталии Сац 14 сентября состоится фестиваль «Эколаборатория», сообщается на портале мэра столицы.

Читайте также: «Планете осталось недолго»: защитники экологии вышли на пикет в Москве

На фестивале покажут, как повторно использовать пластик, бумагу, стекло и другие отходы. Главное событие — конкурс на лучшее изделие, выполненное из перерабатываемого мусора.

Участники конкурса получат призы — билеты на спектакль в Театр имени Наталии Сац. Планируется, что в фестивале примут участие более 2 тыс. семей с детьми.

Как сообщало ИА REGNUM, столичный департамент призвал москвичей «задуматься об экологически ответственном поведении». Для этого нужно перейти с одноразовых пакетов на сумки, разделять мусор и др.

Подробнее: Власти Москвы попросили горожан экономить воду и электричество