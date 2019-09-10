Москва, , 07:34 — REGNUM В Пресненский районный суд Москвы поступил иск об исключении из реестра юридических лиц фонда социальных и творческих инициатив «Культура и жизнь». Фонд с таким названием в 2013 году представила певица Сати Казанова. Тот ли это фонд или полный «однофамилец», пока неизвестно, так как иск к производству ещё не принят, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Административный иск поступил 5 сентября 2019 года от Юлии Ордоковой, которая числится президентом и соучредителем фонда с таким названием, как раз созданным шесть лет назад в Москве для деятельности в области художественного творчества. Второй соучредитель — Светлана Петрова. В базе суда отмечается, что иск относится к категории — «о прекращении деятельности и исключении сведений о некоммерческой организации из государственного реестра».

Напомним, уроженка Кабардино-Балкарии, певица Сати Казанова в 2013 году выступила инициатором создания фонда социальных и творческих инициатив «Культура и жизнь». Некоммерческая организация анонсировала, что ратует «за возрождение вечных ценностей, заложенных в народных традициях и кодексах» через обращение «к исконной культуре народов» и адаптацию её «к современным условиям жизни».

С 2017 года сайт фонда недоступен, а на его странице в соцсетях сведения в последний раз обновлялись также два года назад.