Вашингтон, , 07:37 — REGNUM Посольство Украины в США завершило процедуру возвращения картины художника Михаила Панина «Тайный выезд Ивана Грозного перед опричниной», сообщило посольство Украины 9 сентября на своей странице в социальной сети Facebook.

«Посольство Украины в США вместе со Службой внешней разведки Украины и в сотрудничестве с ФБР, государственным департаментом США и прокуратурой округа Колумбия завершили многолетние мероприятия и процедуры, благодаря которым стало реальным возвращение на Украину картины художника Михаила Панина «Тайный выезд Ивана Грозного перед опричниной», — сказано в сообщении.

Дипломаты напомнили, что данная картина была вывезена нацистами из Днепропетровского художественного музея во время оккупации города. Позже картину обнаружили в США. Последние 30 лет она находилась в семье Дэвида и Габриэлы Трейси.

В посольстве отметили, что возвращение картины стало первым успешным случаем сотрудничества официального Вашингтона и Киева в деле возвращения незаконно вывезенного культурного наследия.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Украина передала Франции картину художника Поля Синьяка «Порт Ла-Рошель». Полотно было украдено из музея города Нанси в 2018 году. Примерная стоимость картины — 1,5 млн евро.

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