Ереван, , 07:32 — REGNUM Жители Джермука, выступающие против эксплуатации золотоносного месторождения в Амулсаре, в ближайшее время могут начать мирные акции неповиновения властям. Об этом, как передает информационное агентство «Новости Армении», стало известно на акции протеста жителей Джермука.

«Независимо от того, придут ли войска, появятся ли танки, мы не позволим эксплуатировать месторождение в Амулсаре», — заявил один из активистов эколог Ширак Буниатян.

Активист отметил, что пришедшие к власти люди после бархатной революции не могут принимать антинародные решения. И нельзя рассматривать вопрос открытия месторождения только с экономической точки зрения, потому как будет нанесен большой экологический урон региону.

Напомним, 9 сентября премьер-министр Армении Никол Пашинян выступил с заявлением, где сказал, что нет правовых оснований для запрета начала эксплуатации Амулсарского золоторудного месторождения и попросил разблокировать дороги к руднику. Пашинян отметил, что разработка начнется в начале 2021 года.