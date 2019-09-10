Самара, , 07:36 — REGNUM 55 пианино отечественного производства (модели «Н. Рубинштейн НР-122») поступят до конца этой недели в школы искусств Самарской области. Об этом 9 сентября сообщает пресс-служба регионального правительства.

Пианино получат 55 школ в 18 муниципальных образованиях области. Поставка музыкального инструмента в Самарскую область проходит в рамках национального проекта «Культура».

По словам врио руководителя областного министерства культуры Сергея Филиппова, такие масштабные поставки за счет федерального бюджета производятся впервые.

«В текущем году мы получаем безвозмездно 55 пианино, а в следующем Самарская область в рамках нацпроекта «Культура» закупит инструменты для музыкальных школ и училищ более чем на 50 млн рублей, чего до сих пор не было вообще», — сообщил он.

По словам чиновников, в следующем году ожидается поступление струнных, духовых инструментов и баянов.

Основной критерий закупки — отечественное производства инструментов.

«Очень важно, что эта программа нацпроекта позволяет не только оснастить школы, но и восстановить отечественное производство инструментов, которое, к сожалению, практически перестало существовать», — заявил Сергей Филиппов.