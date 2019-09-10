Рязань, , 07:28 — REGNUM Одной из возможных причин обмеления рек в Рязанской области является их вступление в фазу маловодности, которая может продлиться несколько десятилетий. Об этом сообщила пресс-служба Рязанского государственного университета (РГУ) им. С. А. Есенина со ссылкой на собственных исследователей.

Вместе с тем учёные отмечают, что малые реки, прежде всего, страдают от химического загрязнения — выбросов промышленных предприятий, канализационных стоков и смыва с полей удобрений и ядохимикатов.

«Около 900 малых рек протекает по Рязанской области. Их общая протяжённость вместе с Окой и её крупными притоками превышает протяжённость Амазонки. Но водные ресурсы легко потерять. Прежде всего, проблема сохранения воды — это вопрос здоровья населения в будущем», — прокомментировал ситуацию заведующий кафедрой географии, экологии и природопользования РГУ кандидат географических наук Алексей Водорезов.

Добавим, обмеление рек в этом году наблюдается в различных регионах России. Так, ранее специалисты отметили снижение уровня воды в реках Якутии.

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