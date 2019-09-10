Посёлок Новоорск, Оренбургская область, , 07:25 — REGNUM В Новоорске Оренбургской области фирма, которая эксплуатирует полигон твердых бытовых отходов, привлечена к административной ответственности после крупного пожара. Он стал причиной задымления в поселке, что в свою очередь вызвало многочисленные жалобы населения, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Новоорской районной прокуратуре.

По данным ведомства, пожар произошел летом 2019 года. Самовозгорание отходов зафиксировали на площади не менее 100 квадратных метров.

За несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований возбудили административное производство в отношении фирмы и ее директора. По итогам рассмотрения дел суд вынес решение о штрафе в 10 тыс. рублей для главы компании и в 100 тысяч рублей — для юридического лица.