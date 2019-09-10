Ереван, , 07:21 — REGNUM Генеральная прокуратура Армении по итогам первой половины 2019 года выявила ущерб, нанесенный государству, в размере 36,7 млрд драомв ($77 млн), что в 13 раз больше, чем годом ранее, сообщает 9 сентября агентство «Новости-Армения».

В надзорном ведомстве уточнили, что в рамках исков о защите государственных интересов в разных сферах выявлено 454 нарушения. Большая часть нарушений зафиксирована в сфере природоохранного законодательства.

По итогам расследований Генеральная прокуратура Армении возбудила 136 уголовных дел. Нарушения зафиксированы в сфере использования недр, незаконной вырубке леса, отчуждения государственной и общественной собственности.

Напомним, 9 сентября в полиции Армении сообщили, что незаконная деятельность горнодобывающей компании на территории общины Авшар Араратской области Армении нанесла государству ущерб в размере 95,8 млн драмов ($201 тыс.).

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